Крымчане пытаются вернуться из Украины ночью в надежде миновать обсерватор

Все они отправляются на изоляцию вне зависимости от времени суток.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За сутки в Крым через пункты пропуска на границе въехало 10 человек, причем шесть из них – в ночное время, наверное, в надежде, что они не будут помещены в обсерватор. Но они все помещены в обсерватор без исключения, — заявила Пеньковская.

По одному человеку было отправлено в обсервацию в аэропорту Симферополь вчера и сегодня, еще один приезжий отправлен сегодня в обсерватор с ж/д вокзала.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Голод, болезни, жара: группа крымчан ждет спасения с Гоа. Несколько десятков крымчан уже больше месяца ждут, чтобы их вывезли из индийского региона Гоа.

Какой сегодня праздник 3 мая. Сегодня, 3 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Паре из Крыма вернули привезенную из Вьетнама утку Бориславу. Утка Борислава, которую пара крымчан привезла в Россию из турпоездки по Вьетнаму, прошла обследование Россельхознадзора и возвращена хозяевам в обсерватор.

Какой сегодня праздник 2 мая. Сегодня, 2 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.