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Коронавирус в Крыму

Крымчане пытаются вернуться из Украины ночью в надежде миновать обсерватор

16:51 понедельник, 4 мая 2020

Все они отправляются на изоляцию вне зависимости от времени суток.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За сутки в Крым через пункты пропуска на границе въехало 10 человек, причем шесть из них – в ночное время, наверное, в надежде, что они не будут помещены в обсерватор. Но они все помещены в обсерватор без исключения, — заявила Пеньковская.

По одному человеку было отправлено в обсервацию в аэропорту Симферополь вчера и сегодня, еще один приезжий отправлен сегодня в обсерватор с ж/д вокзала.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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