Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти обвинили крымских парикмахеров в незнании санитарных правил ● Власти сообщили подробности о новых заболевших коронавирусом в Крыму ● Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии ● Путин через два обещает рассказать об отмене ограничений из-за карантина ● Вскоре Крым получит 67 аппаратов ИВЛ
Крымчане пытаются вернуться из Украины ночью в надежде миновать обсерватор
Все они отправляются на изоляцию вне зависимости от времени суток.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— За сутки в Крым через пункты пропуска на границе въехало 10 человек, причем шесть из них – в ночное время, наверное, в надежде, что они не будут помещены в обсерватор. Но они все помещены в обсерватор без исключения, — заявила Пеньковская.
По одному человеку было отправлено в обсервацию в аэропорту Симферополь вчера и сегодня, еще один приезжий отправлен сегодня в обсерватор с ж/д вокзала.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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