Крым накроет сильным ветром и ливнями с градом

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В понедельник и вторник в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.

«4 и 5 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В данных условиях высока вероятность обрыва ЛЭП и линий связи, обрушения рекламных конструкций, затруднений в работе всех видов транспорта и ограничений при проведении аварийно-восстановительных работ.

Специалисты рекомендуют соблюдать требования безопасности, в частности, ограничить выход в горно-лесную местность, не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма, держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и крупных деревьев.

Судоводителям и любителям рыбной ловли рекомендовано воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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