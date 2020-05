Какой сегодня праздник 4 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 4 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день пожарных (International Firefighters Day)

4 мая свой профессиональный праздник – День пожарных – на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, защищающие и спасающие жизни людей, животных, имущество, объекты экосистемы от огня. Нередко борьба с огнем уносит жизни этих отважных профессионалов.

Международный день пожарных (International Firefighters' Day) появился на свет именно после подобных трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению Международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.

День Звездных войн (Star Wars Day)

4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный, праздник – День Звездных войн (Star Wars Day) или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссером Джоржем Лукасом.

Возник этот праздник из-за курьезной игры слов. В английском языке много слов, которые и пишутся по-разному, и значение имеют разное, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. В этом и курьез.

Знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, явно не обделенный чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой четвертое мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» (сила) заменив словом «fourth» (четвертый).

Проклов день

Народный праздник «Проклов день» отмечается 4 мая (по старому стилю - 21 апреля). Другие названия праздника: «Прокул», «День Прокула», «Ляльник», «Проклятие нечисти». Православная Церковь в этот день вспоминает нескольких мучеников, которые погибли одновременно в одном месте. Народ выбрал из них священномученика Прокула Путеольского, диакона. Во-первых, это имя было наиболее распространенным в крестьянской среде, а во-вторых, оно созвучное слову «проклятие». Дело в том, что в этот день было принято проклинать нечистую силу.

Также сегодня, 4 мая, отмечают такие праздники:

- День борьбы с буллингом (День розовой рубашки)

- День памяти священномученика Ианнуария, епископа Беневентского

- День восстановления независимости Латвии

- День собачьего счастья

- Международный день уважения кур (International Respect for Chickens Day)

- Всемирный день поддержки (World Give Day)

- День рождения складного зонтика

- День любителей вермишелевого супа

- Всемирный день лабиринта (World Labyrinth Day)

- Международный день скрапбукинга (International Scrapbooking Day)

- День птиц (Bird Day) в США

- День апельсинового сока (National Orange Juice Day) в США

- День зелени в Японии

- День труда в Замбии

- День молодежи в Китае

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Федор, Александр, Аполлос, Яков, Исаакий, Януарий, Денис, Акутион, Диоскор, Дисидерий, Кондратий (Кодрат, Кротат), Максимиан, Моника, Прокл (Прокул), Сократ, Соссий, Фауст (Фавст), Филиппа (Филиппия).

Что происходило 4 мая в прошлые годы

1410 - В Болонье при загадочных обстоятельствах умер папа Александр V (предполагают, что он был отравлен своим преемником Иоанном XXIII).

1415 - Констанцский собор постановил сжечь тело английского теолога Джона Уайклифа, умершего за 21 год до этого.

1715 - В Париже произведен первый складной зонтик.

1838 - Деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.

1878 - В здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал изобретенный им фонограф.

1904 - В Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».

1927 - В США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию «Оскар».

1931 - На секретариате РАПП принято решение «немедленно заняться художественным показом героев пятилеток».

1935 - Сталин на выпуске красных офицеров произнес свою знаменитую фразу: «Кадры решают все!».

1961 - В СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.

1966 - В Турине министр автопромышленности СССР Александр Тарасов подписал протокол об участии итальянской фирмы «Фиат» в сооружении комплекса по производству автомобилей в СССР. В Тольятти выпускался автомобиль, основанный на модели «Фиата» 124.

1979 - Маргарет Тэтчер становится премьер-министром Великобританиипервой и пока единственной женщиной-премьером Великобритании.

1988 - Компания «Пепси-кола» стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении.

2004 - Немецкие власти не разрешили актеру Тому Крузу снимать сцены для нового фильма «Миссия невыполнима 3» в Рейхстаге. 41-летний Том Круз искал место для съемок, которые должны начаться в этом году. Одним из ключевых мест для съемок должен быть стать купол диаметром в 40 метров, расположенный в верхней части здания парламента.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 мая. Какие праздники будут завтра?

