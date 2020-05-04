Коронавирус в Крыму
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Как похмелье: медик рассказал о ранних симптомах COVID-19
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При заражении коронавирусом на ранних стадиях человек может испытывать симптомы похмелья.
Об этом сообщил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев в интервью «Звезде».
По его словам, если накануне человек не выпивал, но замечает у себя симптомы похмелья: слабость, ломоту, температуру и повышенную утомляемость, то, скорее всего, можно говорить о заражении COVID-19.
«Далее следуют главные его признаки - гипосмия (снижение обоняния) и инверсия вкусов. То есть вы перестаете правильно расценивать запахи и пищу. Состояния такого характера склонны для начала COVID-19 и будут продолжаться в течение двух-трех дней», - пояснил эксперт.
Спустя время инфекция опускается до глотки и гортани, появляется осиплость и ощущение першения в глотке. После этого инфекция снижается до трахей и меняет голос человека до неузнаваемости, добавил врач.
Критический симптом – ощущение удушья на уровне бронхов.
«Если вы, не дай Бог, чувствуете ощущение нехватки воздуха, что называется асфиксию, то конечно, нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. Это говорит о том, что у вас - COVID-19», - подытожил специалист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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