Происшествия
Феодосиец второй раз попался на хранении наркотиков
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Феодосии обнаружили у 41-летнего местного жителя наркотики.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Выяснилось, что злоумышленник ранее уже был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
По месту жительства мужчины сотрудники полиции изъяли несколько свертков с веществом кристаллообразной формы бурого и белого цвета, а также электронные весы.
Оперативниками изъятые вещества были переданы для проведения исследования.Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются синтетическим наркотическим средством, так называемой «солью», общей массой 43,86 грамма, что является крупным размером.
Со слов подозреваемого, наркотик он хранил для личного употребления, без цели сбыта.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенные в крупном размере).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемый арестован и находится под стражей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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