Дело по обвинению в мошенничестве крымских экс-депутатов направлено в суд

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть направил в суд уголовное дело в отношении депутатов из Республики Крым, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Об этом сообщила официальный представитель управления Генеральной прокуратуры в Российской Федерации по Южному федеральному округу Елена Усачева.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутатов Симферопольского и Судакского городских советов Республики Крым первого созыва.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам)», – сообщила Усачева.

В отношении депутатов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в отношении сотрудницы администрации Симферополя и жительницы Москвы также возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) и по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Уголовное дело в отношении депутатов направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Симферополя.

Как ранее сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации, обвиняемые – депутаты Симферопольского городского совета Республики Крым первого созыва Василий Курзяба и Судакского городского совета Республики Крым первого созыва Владимир Болтунов.

По версии следствия, обвиняемые пытались путем обмана похитить денежные средства местной жительницы в сумме 1,7 млн рублей, обещая ей организовать за взятку сотрудникам администрации Судака передачу в собственность земельного участка, находившегося до вступления Крыма в состав Российской Федерации на праве постоянного бессрочного пользования у ГСК «Горный».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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