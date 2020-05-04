Бизнесу в Ялте снижают налоги, дают отсрочку по арендной плате и отменили штрафы

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт утверждает, что горсовет Ялты принял ряд решений для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса.

«В частности, с 1 апреля и до конца года вводится временное снижение значений корректирующего показателя К2 на 30% на ряд видов деятельности. Кроме того, в отношении некоторых видов предпринимательской деятельности вполовину – с 15 до 7,5% снижена ставка ЕНВД (Единый налог на вмененный доход). Снижение ставки коснется предприятий, оказывающих автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов, а также оказывающих услуги общественного питания, временного размещения и проживания», – написал он 3 мая в Фейсбуке.

По его словам, также на сессии горсовета утвердили решение «о первоочередных мерах поддержки арендаторов муниципального имущества».

«Решение предполагает отмену арендной платы за апрель за использование муниципального недвижимого имущества для предприятий, деятельность которых наиболее пострадала в результате распространения COVID, а также за земельные участки в соответствии с утвержденным перечнем видов разрешенного использования», – пояснил Имгрунт.

Он заверил, что также установлена отсрочка до конца года по выплате аренды за май и июнь. При этом, как утверждает глава Ялты, штрафы за несоблюдение порядка и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой не применяются.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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