Коронавирус в Крыму
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Аксенов признал, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявляется
фото © Правительство Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что на полуострове зараженных коронавирусной инфекцией больше, чем официально выявляется при тестировании.
Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.
Аксенов указал на то, что в Крыму тестируют на коронавирус лишь тех, у кого есть явные симптомы ОРВИ, гриппа и пневмонии.
«В Крыму может быть и негативный сценарий развития ситуации по коронавирусу. Если сейчас процесс выявляемости пойдет (вверх) с явными признаками, то в теории, в негативном прогнозе мы можем забить все наши обсерваторы и больницы. Еще, не дай бог, пойдут заражения медицинских работников, тогда вообще мы можем лишиться учреждений здравоохранения. Вот негативный прогноз. Его вероятность достаточно высока», – сказал Аксенов на заседании штаба.
Глава Крыма отметил, что понимает, что на территории полуострова больных больше, чем выявленных.
«К нам в руки попадают только те, у кого явные признаки ОРВИ присутствуют. Тогда мы уже тестируем на коронавирус. В остальных случаях тестирования нет, но эти люди являются разносчиками инфекции», – сказал Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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