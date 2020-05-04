Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастопольцев с симптомами ОРВИ просят вызывать медиков на дом ● Одни крымчане: власти рассказали, кто едет на полуостров поездами ● В Крыму еще шесть заболевших, в том числе участники церковного хора ● Власти Крыма обещают 6 мая расширят список работающих предприятий ● В закрытых на обсервацию больницах Крыма достаточно лекарств и средств защиты
Аксенов анонсировал частичное снятие ограничений в сфере спорта
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министерству спорта республики разработать план по постепенному снятию ограничений на тренировки по неконтактным видам спорта.
«По видам спорта здесь проще, которые на улице. 6 мая будет решение. По спорту нет смысла оттягивать, на стадионе и сейчас можно спокойно тренироваться, за исключением командных видов спорта. Борьба, бокс, фитнес, танцы - с этим нужно повременить. Либо каким-то образом так организовать тренировочный процесс, чтобы минимизировать риски заражения. Но по футболу, волейболу и общефизической подготовке – определяемся», - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
На данный момент в Республике Крым число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 105. В Севастополе c начала пандемии зарегистрировано 86 случаев, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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