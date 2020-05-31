Происшествия
Водитель на иномарке протаранил дерево под Бахчисараем
Водитель автомобиля BMW пострадал в результате столкновения с деревом в Бахчисарайском районе Крыма, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье днем на автодороге Бахчисарай – Синапное в селе Верхоречье.
В результате столкновения водитель оказался заблокированным в авто. Прибывшие на место спасатели с помощью инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи. Он был доставлен в Бахчисарайскую центральную больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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