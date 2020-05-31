Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.8
воздух +21
море +16

Коронавирус в Крыму

Власти Крыма отменили платную обсервацию для приезжих

15:24 воскресенье, 31 мая 2020
Власти Крыма отменили платную обсервацию для приезжих

фото © ria.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отменил норму о том, что жители регионов России, прибывающие на полуостров без уважительной причины, обязаны оплачивать пребывание в обсерваторе за свой счет.

Это следует из опубликованного в воскресенье указа главы РК о внесении изменений в указ о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Ранее власти Крыма приняли решение помещать в обсерватор на две недели всех гостей полуострова, не имеющих регистрации или собственного жилого или нежилого помещения на территории республики.

24 мая глава РК подписал указ о том, что расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем приезжих лиц, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются самими гражданами. Расходы обсерватора на содержание командировочных лиц должны оплачиваться работодателем.

В указе Сергея Аксенов от 31 мая пункт о расходах на пребывание в обсерваторе отсутствует.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Работники «скорой» в Керчи заявили об отсутствии коронавирусных доплат. Большинство сотрудников скорой медицинской помощи в Керчи не получили обещанные президентом России Владимиром Путиным и властями Крыма доплаты за работу в условиях коронавируса — от 20 000 до 35 000 рублей, сообщил депутат Керченского горсовета Константин Ерманов.

Очень вкусный, хотя и «неправильный», пирог с заливкой «клафути». Предлагаем вашему вниманию наш новый проект, посвященный простой еде из простых продуктов. Новые видео-рецепты с подробным описанием будут появляться каждую неделю.

Вкуснейший «Барашек Шон», который удивит и порадует ваших детей. Предлагаем вашему вниманию наш новый проект, посвященный простой еде из простых продуктов. Новые видео-рецепты с подробным описанием будут появляться каждую неделю. Автор — не профессиональный повар, так что все ее блюда легко воспроизвести на обычной кухне в хрущевке.

В России выявили три новых случая коронавируса. В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом.

Власть
Российский омбудсмен: десятки россиян за рубежом наказаны из-за Крыма

Российский омбудсмен: десятки россиян за рубежом наказаны из-за Крыма

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что за рубежом десятки россиян привлечены к уголовной ответственности из-за своих убеждений относительно ситуации с Крымом.

Власть
Похищение украинского военного на границе Крыма: новые подробности

Похищение украинского военного на границе Крыма: новые подробности

Место несения службы украинского военного, которого предположительно похитили, от Крыма находится примерно в тысяче метров.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе третий день подряд не фиксируют новых случаев заражения

В Севастополе третий день подряд не фиксируют новых случаев заражения

В Севастополе по состоянию на 31 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

Происшествия
На границе с Крымом пропал украинский военный

На границе с Крымом пропал украинский военный

Отсутствие военнослужащего на посту обнаружили утром 30 мая. По предварительной информации, его похитили.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации