Коронавирус в Крыму
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Власти Крыма отменили платную обсервацию для приезжих
фото © ria.ru
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отменил норму о том, что жители регионов России, прибывающие на полуостров без уважительной причины, обязаны оплачивать пребывание в обсерваторе за свой счет.
Это следует из опубликованного в воскресенье указа главы РК о внесении изменений в указ о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Ранее власти Крыма приняли решение помещать в обсерватор на две недели всех гостей полуострова, не имеющих регистрации или собственного жилого или нежилого помещения на территории республики.
24 мая глава РК подписал указ о том, что расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем приезжих лиц, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются самими гражданами. Расходы обсерватора на содержание командировочных лиц должны оплачиваться работодателем.
В указе Сергея Аксенов от 31 мая пункт о расходах на пребывание в обсерваторе отсутствует.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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