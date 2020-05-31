Власти Крыма отменили платную обсервацию для приезжих

фото © ria.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отменил норму о том, что жители регионов России, прибывающие на полуостров без уважительной причины, обязаны оплачивать пребывание в обсерваторе за свой счет.

Это следует из опубликованного в воскресенье указа главы РК о внесении изменений в указ о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Ранее власти Крыма приняли решение помещать в обсерватор на две недели всех гостей полуострова, не имеющих регистрации или собственного жилого или нежилого помещения на территории республики.

24 мая глава РК подписал указ о том, что расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем приезжих лиц, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются самими гражданами. Расходы обсерватора на содержание командировочных лиц должны оплачиваться работодателем.

В указе Сергея Аксенов от 31 мая пункт о расходах на пребывание в обсерваторе отсутствует.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Работники «скорой» в Керчи заявили об отсутствии коронавирусных доплат. Большинство сотрудников скорой медицинской помощи в Керчи не получили обещанные президентом России Владимиром Путиным и властями Крыма доплаты за работу в условиях коронавируса — от 20 000 до 35 000 рублей, сообщил депутат Керченского горсовета Константин Ерманов.

Очень вкусный, хотя и «неправильный», пирог с заливкой «клафути». Предлагаем вашему вниманию наш новый проект, посвященный простой еде из простых продуктов. Новые видео-рецепты с подробным описанием будут появляться каждую неделю.

Вкуснейший «Барашек Шон», который удивит и порадует ваших детей. Предлагаем вашему вниманию наш новый проект, посвященный простой еде из простых продуктов. Новые видео-рецепты с подробным описанием будут появляться каждую неделю. Автор — не профессиональный повар, так что все ее блюда легко воспроизвести на обычной кухне в хрущевке.

В России выявили три новых случая коронавируса. В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом.