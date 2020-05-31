Вирус не отступает: в Крыму 10 новых зараженных COVID-19

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За прошедшие сутки в Крыму подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«За 30 мая на территории Республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал глава РК в Facebook.

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Крым зарегистрировано 385 случаев заражения COVID-19. 28 из них завозные из-за границы, 74 – из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними.

270 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. 13 заболевших выявлено при лабораторном скрининге здоровых людей.

Всего с начала пандемии в РК выздоровели 229 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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