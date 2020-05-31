В Украине испытали новую ракету, способную уничтожить Крымский мост

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Украина испытала новый комплекс крылатых ракет «Нептун», стрельбы прошли на полигоне «Алиби» в Одесской области. Ранее экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты могут уничтожить Крымский мост за нескольких минут.

Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун», стрельбы прошли на полигоне «Алиби» в Одесской области.

По словам гендиректора Киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, установка поразила две морские цели на расстоянии 85 и 110 км, выпустив сразу две ракеты.

В июле прошлого года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что эти крылатые ракеты могут уничтожить Крымский мост в течение нескольких минут.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — сказал Турчинов.

По его словам, «Нептуны» были созданы в сверхсжатые сроки, когда над Украиной нависла угроза со стороны Черного и Азовского морей.

В ответ на его слова депутат Госдумы и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что при подобном сценарии «Украина перестанет существовать как государство».

В тексте использованы материалы: Gazeta.ru

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