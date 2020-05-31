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Происшествия

В Севастополе затопило Любимовку

15:45 воскресенье, 31 мая 2020
Севастополь

После ливня в ночь на субботу в Любмовке на Северной стороне Севастополя затопило дворы.

Об этом сообщили граждане в группе «Черный список Севастополь» соцсети ВКонтакте.

«Помогите людям! Вода идет в дом! Сделали ливневку в Любимовке, и при первом дожде образовалось озеро, вся вода идет напротив во двор соседей, людей ЗАТАПЛИВАЕТ», – написала пользователь Марина Андрощук и опубликовала фотоподстверждение.

По состоянию на 10:30 30 мая вода во дворах продолжала стоять, отмечали пользователи. Люди снова назвали причиной потопа систему дренажа, которую, вроде бы, отремонтировали, но как-то не так.

На место событий оперативно выехал замгубернатора Севастополя Владимир Базаров, сообщила пресс-служба городского правительства.

Чиновник подтвердил предположение жителей – потоп произошел из-за ремонта ливневой канализации, в ходе которого строители закопали траншею, по которой уходила вода. Кроме того, из-за географического расположения дома произошло то, что произошло.

«Дом находится в низине. Раньше вода проходила мимо, но сейчас в этой точке оказалось строительство ливневой канализации – локальных очистных сооружений. Получилось так, что во время стройки была закопана траншея, по которой уходила вода. В результате это привело к затоплению дома», – процитировала пресс-служба слова Владимира Базарова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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