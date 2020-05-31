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Коронавирус в Крыму

В Севастополе третий день подряд не фиксируют новых случаев заражения

16:25 воскресенье, 31 мая 2020
Севастополь
В Севастополе третий день подряд не фиксируют новых случаев заражения

фото © pixabay.com

В Севастополе по состоянию на 31 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

Кроме того, еще два пациента за сутки выписаны из больницы после выздоровления.

“Всего с начала года в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 161 человек. Выздоровел 131 человек, 3 человека умерло», - сообщает пресс-служба правительства города.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 82 пациента, в городской больнице № 9 – 76. Под наблюдением по месту жительства – 572 человека.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».  Режим обсервации в строительном городке в бухте Омега, где была зафиксирована вспышка коронавируса, снят. Строители, ранее проходившие карантинные мероприятия, уехали из города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спортзалы и бани в Крыму останутся закрытыми до середины июня. Спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан останутся закрытыми в Крыму до середины июня.

Роспотребнадзор сообщил о 10 новых случаях коронавируса в Крыму. Десять новых случаев заражения COVID-19 выявленно в Республике Крым за текущие сутки.

Коронавирус есть, а денег нет: из крымских обсерваторов начали увольняться сотрудники. В Крыму не утихает медицинский скандал: начали увольняться сотрудники обсерваторов.

В Крыму за сутки выписали 12 человек с выздоровлением после COVID-19. Крымские медики выписали за истекшие сутки 12 пациентов с выздоровлением после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 229 человек.

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