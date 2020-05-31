Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма отменили платную обсервацию для приезжих ● В Крыму решили, что из-за коронавируса на полуостров поедут вип-туристы ● Нарушители самоизоляции в Крыму пополнили бюджет на 11,8 млн рублей ● Вирус не отступает: в Крыму 10 новых зараженных COVID-19 ● Спортзалы и бани в Крыму останутся закрытыми до середины июня
В Севастополе третий день подряд не фиксируют новых случаев заражения
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В Севастополе по состоянию на 31 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
Кроме того, еще два пациента за сутки выписаны из больницы после выздоровления.
“Всего с начала года в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 161 человек. Выздоровел 131 человек, 3 человека умерло», - сообщает пресс-служба правительства города.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 82 пациента, в городской больнице № 9 – 76. Под наблюдением по месту жительства – 572 человека.
В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Режим обсервации в строительном городке в бухте Омега, где была зафиксирована вспышка коронавируса, снят. Строители, ранее проходившие карантинные мероприятия, уехали из города.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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