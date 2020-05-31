В Севастополе гость из Донбасса осквернил газон на Большой Морской

В Севастополе неизвестный выходец из Донецка средь бела дня решил справить малую нужду прямо на новенькую клумбу только что отреставрированной Большой Морской.

Очевидцем шокирующей любого культурного человека ситуации стал один из горожан – происходившее он снял на камеру мобильного телефона. Видео в группе «Возрождение Севастополя» в соцсети опубликовала Галина Крайтор.

Судя по видео, приехавший был в нетрезвом состоянии. Довольно неуклюже он попытался извиниться перед горожанином, странным образом оправдывая свое поведение тем, что «собакам можно, а мне нельзя?».

На замечание очевидца о неуместности, мягко говоря, таких действий в центре Севастополя мужчина сообщил, что и спать собирается здесь же на ближайшей лавочке.

Инцидент вызвал шквал гневных комментариев в соцсети – причем в адрес обоих участников. Ни в коем случае не отрицая вину мужчины, мочившегося на клумбу, пользователи тем не менее отметили и недопустимость нецензурной лексики в речи снимавшего, которая нивелировала его праведный порыв заступиться за честь города.

«Лексика истца соответствует поступку ответчика. Ни мочиться, как выражался профессор Преображенский, ни материться в городе русской славы нельзя. Что-то с культурой стало плоховато. Мат несется повсюду в Севастополе», – отмечает Екатерина Терентьева.

По мнению командира ДНД «Рубеж» Кирилла Комиссара, любой взрослый сознательный человек сделал бы замечание в такой ситуации, а после этого еще и вызывал бы полицию, так как налицо факт нарушения общественного порядка.

«Безусловно, правильно, что данный факт он начал снимать на телефон, потому что неизвестно, как бы мужчина отреагировал на замечание. Возможно, проявил бы какую-то агрессию или что-то еще <…> Данное поведение мужчины расценивается как мелкое хулиганство. Тем более если он был нетрезв – это еще одно нарушение», – отметил он.

При этом важно тому, кто вызвал полицию, дождаться приезда правоохранителей, завершить процедуру фиксации правонарушения и передать нарушителя полицейским.

«В любом случае это нарушение общественного порядка – мужчина пьян и занимается хулиганскими действиями. Это как раз то, чем занимается патрульно-постовая служба полиции», – уточнил Комиссар.

Справедливости ради отметим, что единственный общественный туалет, находившийся на Большой Морской рядом с Главпочтамптом, не работает уже много-много лет. Конечно, этим вряд ли можно оправдать действия гостя из Донбасса, но факт остается фактом.

Еще в 2014 году собственник скандального ТЦ «Диалог» выражал готовность устранить нарушение и ввести в эксплуатацию лестницу рядом с торговым центром и общественный туалет под ней. В 2018 году на заседании архитектурно-художественного совета был рассмотрен эскиз благоустройства лестницы, на котором был отмечен туалет. В марте этого года историческая лестница наконец была открыта, а вот туалет так и не появился.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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