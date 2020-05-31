В Севастополе движение по Камышовому шоссе ограничено до конца июля

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Из-за реконструкции Камышового шоссе в Севастополе полноценное движение по нему закрыто до 30 июля, а полностью реконструкцию планируют завершить в начале сентября.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

По словам врио главы правительства Севастополя Михаила Развожаева, проект за время работы «несколько устарел».

«Это проект 2016 года, но жизнь ушла дальше. Появились новые предприятия, объекты, строится школа и детский сад в районе развязки у «Метро». Если бы сразу это учли, увязали с планом по развитию района, можно было бы логично съезды запроектировать, развязки. Но принято решение проект выполнить, чтобы город перестал мучиться в пробках, потом будем улучшать», – заявил Развожаев.

Как отмечается, до конца июля планируется запустить движение, а после этого доделывать обочину – устанавливать освещение и монтировать ливневую канализацию.

Как сообщалось, на участке автодороги Севастополь – Камышовое шоссе 1 мая полностью ограничили движение в связи со строительно-монтажными работами.

Ранее «Севавтодор» сообщал, что в связи с проведением ремонтных работ автодорога Ялта – Севастополь – Ласпи будет закрыта для проезда на месяц.

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