В Крыму решили, что из-за коронавируса на полуостров поедут вип-туристы

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Пандемия коронавируса и закрытые границы подарили крымской туристической сфере второй после 2014-го года шанс произвести впечатление на российских вип-туристов, которые уже сейчас планируют отдых в Крыму.

О неожиданной тенденции сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам эксперта, «уровень» туриста меняется от сезона к сезону. Но если в прошлом году ехали преимущественно на неделю или на две, то в этом году довольно многие готовы заизолироваться на полуострове на 2-3 месяца.

«Эта тенденция очень четко проявляется, люди, видимо, очень сильно устали от самоизоляции, и им не недельный отдых нужен, а серьезный полный релакс, - пояснила Стамбульникова. – Это в основном бизнесмены, которые привыкли выезжать за границу на долгий срок, например, с 1 июля до конца сентября улетать на Кипр. Климат Крыма очень схож с кипрским. Поэтому очень много тех, кто планирует отдых на все лето – не на неделю, а на два, два с половиной месяца».

К этой категории туристов, по словам специалиста, относятся предприниматели «от средней руки и выше», которые, приехав в Крым, будут ждать отдыха хотя бы отдаленно напоминающего зарубежный по качеству и уровню комфорта.

«Мы понимаем, что на своих объектах можем создать некий уровень сервиса и качества, но, к сожалению, за пределами объекта – в магазинах или в местах развлечения – туристы могут страдать. Поэтому все наши объекты, малые, средние, я предупреждаю: ребята, у вас еще появился один год после 2014-го, когда вы можете реабилитировать себя в глазах туриста. В этом году мы призываем не только отельеров, но всех, кто понимает, что турист – это их целевая аудитория: будьте вежливы, добры, компетентны и докажите, что Крым – это лучшее, что может быть».

Ранее глава республики Сергей Аксенов обратился от имени крымских отельеров к Роспотребнадзору с просьбой частично смягчить требования к работе средств размещения. К самым трудноисполнимым правилам глава отнес необходимость обязательного тестирования сотрудников сферы на COVID и обеспечение социальной дистанции на некоторых пляжах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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