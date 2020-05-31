Происшествия
В Крыму пьяную рецидивистку задержали за рулем чужого автомобиля
В Симферопольском районе задержали пьяную автоледи, которая ехала на чужой машине.
По данным пресс-службы МВД по РК, сотрудники полиции получили срочную ориентировку об угоне автомобиля Chevrolet Lanos, которое произошло в центре Симферополя.
Примерно через час сотрудники ДПС обнаружили иномарку в поселке Перово. За рулем автомобиля находилась пьяная женщина. Алкотестер показал, что у водителя в несколько раз превышен порог допустимой нормы содержания этанола в выдыхаемом воздухе.
«Немалое удивление госавтоинспектора, оформлявшего административное правонарушение, вызвало то, что с пьяной авто-леди, как оказалось, он уже встречался. Год назад он уже задерживал эту женщину за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии», - отмечают в пресс-службе.
Весной прошлого года женщину привлекли по административной статье, а в этот раз в отношении нарушительницы возбудили уголовное дело.
Также нерадивую автоледи привлекут к ответственности за неправомерное завладение машиной без цели хищения.
Женщине грозит до пяти лет колонии.
Ранее в Красногвардейском районе полиция задержала 21-летнего нетрезвого водителя ВАЗа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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