Происшествия
Суд в Ялте арестовал мужчину, сбившего сотрудника ДПС
Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя из Ялты, который на своем автомобиле наехал на сотрудника ДПС.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по РК и Севастополю.
«29 мая сотрудники полиции для проверки документов остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находился местный житель. После того, как выяснилось, что транспортное средство находится в международном розыске по линии Интерпола, водитель попытался скрыться. Во время разворота автомобиля он совершил наезд на инспектора ДПС», – говорится в сообщении.
В результате погони нарушитель был задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Максимальное наказание за совершение данного преступления – до 10 лет лишения свободы.
По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Пострадавший сотрудник полиции находится с травмой на больничном.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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