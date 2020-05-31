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Коронавирус в Крыму

Спортзалы и бани в Крыму останутся закрытыми до середины июня

08:40 воскресенье, 31 мая 2020

Спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан останутся закрытыми в Крыму до середины июня.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«До 15 июня останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. В то же время все, что касается деятельности на открытом воздухе, включая занятия спортом и прогулки, будет разрешено», – написал Аксенов.

По словам главы Крыма, с 15 июня планируется очередной этап снятия ограничений по коронавирусу. «Тем не менее до этого времени Республика Крым должна нарастить объемы тестирования и провести ряд мероприятий, в том числе до 5 июня необходимо провести встречи со всеми ассоциациями с целью информирования и подготовки», – добавил он.

С 3 апреля был введен режим полной самоизоляции для всех граждан в Крыму, а с 15 апреля в регионе ввели штрафы за выход из дома без уважительной причины. С 18 мая режим самоизоляции в регионе был отменен.

Ранее глава Крыма сообщил, что с 1 июня разрешат возобновить работу объектам общественного питания на летних площадках и террасах, а с 15 июня – объектам санаторно-курортного комплекса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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