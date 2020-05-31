Российским властям подготовили список проваленных объектов ФЦП в Севастополе

Причины срывов — плохая организация работ, отсутствие положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию и подрядчика.

В Минэкономразвития России, которое подготовило изменения федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуострова, рассказали об объектах программы, сроки сдачи которых из-за провала властями Севастополя перенесены на потом. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных актов.

Работы над системой газоснабжения и газораспределения, стоимость которых 679,97 миллиона рублей, перенесены на 2021 год. Потому что отсутствует положительное заключение госэкспертизы на соответствующую документацию и плохо организации процесса.

Строительно-монтажные работы для обеспечению водоотведения стоимостью 33,74 миллиона перенесены на 2021-2022 года из-за отсутствия положительного заключения госэкспертизы на необходимую документацию.

Строительство/реконструкция котельных и теплосетей стоимостью 239,15 миллиона перенесены на 2023-24 года, потому что плохо организована работа и отсутствует положительное заключение госэкспертизы на документацию для проведения работ.

Реконструкция центральных теплопунктов (в том числе проектно-изыскательские работы) стоимостью 26,37 миллиона перенесены на 2022 год из-за плохой организации работ и отсутствия положительного заключения госэкспертизы на соответствующую документацию для организации работ.

Строительство одной из двух частей восьмого этапа федеральной трассы «Таврида» стоимостью 3 миллиарда 422 миллиона перенесено на 2022-2023 годы, поскольку превышена стоимость работ по результатам госэкспертизы и отсутствует заключенный госконтракт с подрядчиком.

Строительство/реконструкция автодороги Севастополь — порт Камышовая бухта — бухта Казачья протяженностью 3,5 километра и стоимостью 475 миллионов перенесены на 2023-2024 годы из-за отсутствия положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию.

Обеспечение наружным освещением дороги от Ялтинского кольца до Президентской дороги стоимостью 73,34 миллиона перенесено на 2021 год, потому что нет положительного заключения госэкспертизы на документацию на работы.

Строительство/реконструкция объектов портовой инфраструктуры стоимостью 450,43 миллиона перенесены на 2023-2024 годы, поскольку плохо организована работа и отсутствует положительное заключение госэкспертизы на соответствующую документацию.

Строительство новой инфекционки на 200 коек стоимостью 661,46 миллиона перенесено на 2022-2023 годы из-за отсутствия подрядчика и положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию.

Строительство поликлинического на 320 посещений в смену на проспекте Генерала Острякова стоимостью 285 миллионов перенесено на 2023-2024 годы в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы на документы для проведения работ.

Проектирование детской поликлиники на 100 посещений в смену на Корабельной стороне стоимостью 8,55 миллиона перенесено на 2021 год из-за отсутствия подрядчика.

Модернизация объектов дошкольного и общего образования стоимостью 104,28 миллиона и 152,72 миллиона соответственно перенесена на 2021 и 2023-2024 годы соответственно из-за отсутствия положительных заключений госэкспертизы проектной документации и подрядчиков, а также срыва работ и плохо организованного процесса.

Проектирование детской художественной школы стоимостью 9,73 миллиона перенесено на 2021 год из-за плохой организации работ.

Проведение мероприятий по развитию объектов культуры стоимостью 212,61 миллиона перенесены на 2023-2024 годы из-за плохой организации работы и отсутствия положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию.

Создание яхтенной марины в Балаклаве, на которую для начала дали 464,83 миллиона, перенесено на 2023-2024 годы из-за отсутствия положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию, подготовленную людьми из орбиты братьев-миллиардеров Ротенбергов.

Проектирование и строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур» стоимостью 388,35 миллиона перенесены на 2022-2024 годы, так как нет положительного заключения госэкспертизы на документы для работы.

Проектирование и строительство объектов для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах стоимость 129,41 миллиона перенесены на 2023-24 годы из-за срыв работ и отсутствия положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию.

Проектирование и строительство объектов физкультуры и спорта стоимостью 239,53 миллиона перенесены на 2023-2024 годы, потому что нет положительного заключения госэкспертизы на документы для работ.

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