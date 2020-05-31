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Российский омбудсмен: десятки россиян за рубежом наказаны из-за Крыма

15:40 воскресенье, 31 мая 2020
Российский омбудсмен: десятки россиян за рубежом наказаны из-за Крыма

Татьяна Москалькова | фото © ТАСС

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что за рубежом десятки россиян привлечены к уголовной ответственности из-за своих убеждений относительно ситуации с Крымом.

«Сегодня, по самым скромным подсчетам, около 30 российских граждан стали за рубежом «узниками совести». В нашем понимании они не совершали общественно опасных деяний, а были привлечены к уголовной ответственности, например, по мотивам непризнания статуса Крыма или ввиду санкционных представлений. Если говорить о географии обращений, то это в первую очередь Украина, Казахстан и США», – сказала российский омбудсмен в интервью агентству ТАСС.

По ее словам, «необходимо составить полный список россиян, которые находятся за границей в местах лишения свободы и которым нужна помощь».

Омбудсмен Севастополя Павел Буцай ранее сообщал что более 8 тысяч севастопольцев находятся в «черных списках» Украины. По его информации, это те жители Севастополя, которые «совершили государственную измену и подлежат аресту».

В российском заключении, по данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, находятся от 113 до 115 граждан Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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