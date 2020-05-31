Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус есть, а денег нет: из крымских обсерваторов начали увольняться сотрудники ● В Крыму за сутки выписали 12 человек с выздоровлением после COVID-19 ● Летние площадки кафе и ресторанов в Крыму заработают в первый день лета ● Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым ● Врач назвал главную опасность для курортного сезона
Роспотребнадзор сообщил о 10 новых случаях коронавируса в Крыму
фото © pixabay.com
Десять новых случаев заражения COVID-19 выявленно в Республике Крым за текущие сутки.
Об этом сообщается на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
«За текущие сутки на территории Республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Все случаи выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что половина случаев являются бессимптомными. Проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Общее количество заразившихся коронавирусом в Крыму с начала пандемии достигло 385 человек. Всего выздоровели 229 человек, 11 пациентов скончались.
В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространении на полуострове COVID-19. Однако ограничительные меры постепенно смягчаются. С 18 мая на территории республики отменена обязательная самоизоляция граждан. С 1 июня возобновят работу летние площадки кафе и ресторанов. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о возобновлении работы объектов санаторно-курортного комплекса с 15 июня. Это будет происходить в три этапа. Первыми откроются учреждения с медицинской лицензией. Они смогут принимать только внутренних туристов.
На втором этапе - через две недели после начала первого - откроятся гостиницы и санатории, которые смогут выполнить жесткие требования Роспотребнадзора. В Крым разрешат приезжать гостям из других российских регионов. С этого времени в республике начнет действовать электронная система учета туристов.
Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к объектам санаторно-курортного комплекса. Возобновят работу развлекательные учреждения. Срок начала этого этапа будет определен по итогам первых двух.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки выписали 12 человек с выздоровлением после COVID-19. Крымские медики выписали за истекшие сутки 12 пациентов с выздоровлением после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 229 человек.
В Севастополе опять не зарегистрировали новых случаев заражения. За последние сутки в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.
В России за сутки выявили более 8000 случаев заражения коронавирусом. За сутки в России выявили 8952 случаев заражения коронавирусом.
В Крыму еще шесть случаев заражения коронавирусом. За 29 мая на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор сообщил о 10 новых случаях коронавируса в Крыму
Десять новых случаев заражения COVID-19 выявленно в Республике Крым за текущие сутки.
На границе с Крымом пропал украинский военный
Отсутствие военнослужащего на посту обнаружили утром 30 мая. По предварительной информации, его похитили.
Курортную сферу в Крыму запустят в три этапа
В Крыму порядка 40 средств размещения заявили о готовности с 15 июня начать работу в условиях ограничений из-за коронавируса.
Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий ряд ограничений из-за коронавируса в республике.
16 часов назад
В Крыму еще шесть случаев заражения коронавирусом
23 часа назад
В Севастополе опять не зарегистрировали новых случаев заражения
За последние сутки в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.