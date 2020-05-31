Роспотребнадзор сообщил о 10 новых случаях коронавируса в Крыму

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Десять новых случаев заражения COVID-19 выявленно в Республике Крым за текущие сутки.

Об этом сообщается на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

«За текущие сутки на территории Республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Все случаи выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что половина случаев являются бессимптомными. Проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Крыму с начала пандемии достигло 385 человек. Всего выздоровели 229 человек, 11 пациентов скончались.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространении на полуострове COVID-19. Однако ограничительные меры постепенно смягчаются. С 18 мая на территории республики отменена обязательная самоизоляция граждан. С 1 июня возобновят работу летние площадки кафе и ресторанов. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о возобновлении работы объектов санаторно-курортного комплекса с 15 июня. Это будет происходить в три этапа. Первыми откроются учреждения с медицинской лицензией. Они смогут принимать только внутренних туристов.

На втором этапе - через две недели после начала первого - откроятся гостиницы и санатории, которые смогут выполнить жесткие требования Роспотребнадзора. В Крым разрешат приезжать гостям из других российских регионов. С этого времени в республике начнет действовать электронная система учета туристов.

Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к объектам санаторно-курортного комплекса. Возобновят работу развлекательные учреждения. Срок начала этого этапа будет определен по итогам первых двух.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В России за сутки выявили более 8000 случаев заражения коронавирусом. За сутки в России выявили 8952 случаев заражения коронавирусом.

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