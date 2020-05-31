Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 31 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 31 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый, ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (ветер юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (в горах туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 21, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 18, ночью около 15 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 30 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 79 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 35 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 74 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 31 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 22, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 78 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 31 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью около 9 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 17, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 16, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 17, в Сочи - 19, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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