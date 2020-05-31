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Похищение украинского военного на границе Крыма: новые подробности
фото © Крым.реалии
Место несения службы украинского военного, которого предположительно похитили, от Крыма находится примерно в тысяче метров.
Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майор, Валентин Шевченко.
Он уточнил, что пропал Евгений Добринский – военнослужащтй 95-й десантно-штурмовой бригады. По словам Шевченко, он находился на одном из военных объектов.
«По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии», – рассказал начальник службы по связям с общественностью.
Он отметил, что вместе с Евгением Добринским было еще несколько украинских военных. Все обстоятельства, детали и факты выясняют работники правоохранительных органов.
«В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов – это военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР», – добавил Шевченко.
О том, кто и для чего мог похитить украинского военного, в ВСУ напрямую не говорят.
Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины ранее сообщила, что 30 мая, приблизительно в пять утра, на админгранице Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара пропал украинский военнослужащий.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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