Нарушители самоизоляции в Крыму пополнили бюджет на 11,8 млн рублей

фото © pixabay.com

В Крыму нарушители правил в период действия режима самоизоляции были оштрафованы на общую сумму более 11,8 млн рублей.

Об этом в ответ на информационный запрос Крыминформа сообщили в управлении судебного департамента в Республике Крым.

«Общий размер штрафов, наложенных на нарушителей по статье 20.6.1 КоАП, составил 11 857 204 рубля. Минимальная сумма штрафа, наложенного за нарушение требований статьи 20.6.1 КоАП, – 800 рублей, максимальная сумма штрафа, наложенного за нарушение требований статьи 20.6.1 КоАП, – 200 тысяч рублей», – сообщили в ведомстве.

По данным управления судебного департамента, районными, городскими судами Республики Крым по статье 20.6.1 КоАП в период действия режима самоизоляции с 3 апреля по 18 мая 2020 года рассмотрено 5 010 дел об административном правонарушении. Административное наказание в виде штрафа было применено к 4 548 нарушителям, 310 нарушителей отделались предупреждением.

Наиболее распространенными основаниями для административного наказания стали нарушение гражданами масочного режима, нахождение на улице без оснований, а также нарушение предписаний Роспотребнадзора юридическими лицами.

Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Режим полной самоизоляции для всех граждан в Крыму был введен с 3 апреля, а с 15 апреля в регионе ввели штрафы за выход из дома без уважительной причины. С 18 мая режим самоизоляции в регионе был отменен, однако сохранилось требование об обязательном ношении гражданами масок в общественных местах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские бизнесмены получили более 600 млн рублей финансовой помощи. Крымские предприниматели, которые попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, получили более 600 млн рублей в качестве безвозмездной финансовой помощи на выплаты своим работникам.

Власти России пообещали дать еще денег Крыму. Крыму и Севастополю в текущем году выделят дополнительно 4 млрд 18 млн рублей на реализацию Федеральной целевой программы, а саму ФЦП продлят до 2024 года.

Крымчанам одобрили более 60 процентов заявок на отсрочку по кредитам. Крымские заемщики направили в банки более пяти тысяч обращений на реструктуризацию долга по кредитам, одобрена большая часть заявок.

Парламент Крыма запретил кандидатам в депутаты иметь счета в украинских банках. Парламент Крыма запретил кандидатам в депутаты «иметь счета в иностранных банках».