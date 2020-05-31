Коронавирус в Крыму
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Нарушители самоизоляции в Крыму пополнили бюджет на 11,8 млн рублей
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В Крыму нарушители правил в период действия режима самоизоляции были оштрафованы на общую сумму более 11,8 млн рублей.
Об этом в ответ на информационный запрос Крыминформа сообщили в управлении судебного департамента в Республике Крым.
«Общий размер штрафов, наложенных на нарушителей по статье 20.6.1 КоАП, составил 11 857 204 рубля. Минимальная сумма штрафа, наложенного за нарушение требований статьи 20.6.1 КоАП, – 800 рублей, максимальная сумма штрафа, наложенного за нарушение требований статьи 20.6.1 КоАП, – 200 тысяч рублей», – сообщили в ведомстве.
По данным управления судебного департамента, районными, городскими судами Республики Крым по статье 20.6.1 КоАП в период действия режима самоизоляции с 3 апреля по 18 мая 2020 года рассмотрено 5 010 дел об административном правонарушении. Административное наказание в виде штрафа было применено к 4 548 нарушителям, 310 нарушителей отделались предупреждением.
Наиболее распространенными основаниями для административного наказания стали нарушение гражданами масочного режима, нахождение на улице без оснований, а также нарушение предписаний Роспотребнадзора юридическими лицами.
Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Режим полной самоизоляции для всех граждан в Крыму был введен с 3 апреля, а с 15 апреля в регионе ввели штрафы за выход из дома без уважительной причины. С 18 мая режим самоизоляции в регионе был отменен, однако сохранилось требование об обязательном ношении гражданами масок в общественных местах.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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