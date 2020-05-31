На границе с Крымом пропал украинский военный

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Отсутствие военнослужащего на посту обнаружили утром 30 мая. По предварительной информации, его похитили.

В районе полуострова Чонгар 30 мая пропал военнослужащий одного из подразделений ВСУ. Как сообщила Военная служба правопорядка в Facebook, предполагается похищение.

Отсутствие военного во время несения службы на наблюдательном посту обнаружили около пяти часов утра в субботу.

Сразу начались поисковые мероприятия, которые не дали результатов. На телефонные звонки военнослужащий не отвечает, его местонахождение неизвестно, подчеркнули в ВСУ.

«По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами», – указали в Военной службе правопорядка.

Также военные добавили, что в настоящее время принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения пропавшего.

Информация о событии передана в правоохранительные органы.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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