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Власть

Между Симферополем и Феодосией запустят электричку

14:01 воскресенье, 31 мая 2020
Феодосия

С 1 июня между Симферополем и Феодосией запустят электропоезда.

Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

Сообщается, что поезда будут выполнять ежедневно три рейса туда и обратно с остановками на станциях Остряково, Джанкой, Владиславовка и других. Время в пути составит около четырех часов, а стоимость билета будет в пределах 300 рублей.

Также 1 июня начнет курсировать электричка между Соленым Озером и Евпаторией – это регулярный маршрут в летний период. Время в пути до конечной станции составит около трех часов, а стоимость проезда составит 238 рублей. Отмечается, что в графике движения предусмотрен один рейс туда и обратно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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