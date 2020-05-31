Мэра Ялты съели всем коллективом

На день рождения главе администрации города Ивану Имгрунту преподнесли подарок с намеком.

Ирина Романец разместила фото торта, который подчиненные вручили шефу - на вершине горы с мечом в руке, явно стилизованный под сказочного персонажа изображен Иван Имгрунт. Рядом, как дрессированная собачка, трехглавый розовый змей.

Фото Романец сопроводила словами: «А какое сходство именинника с Георгием Победоносцем!», вероятно, во-первых, не зная, что святой был вначале возвеличен, потом гоним и в итоге обезглавлен, а во-вторых, проводя аналогии, госпожа Романец сильно льстила начальнику – никакого сходства между лубочным тортовым персонажем и чтимым великомученником явно нет и в помине.

Кто в итоге откусил тестовому Имгрунту голову автор поста не сообщила.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

Ранее Новости Крыма сообщали:

В парламенте Крыма потратят 23 млн на замену лифтов. Государственный совет Крыма потратит чуть более 23 млн руб на капремонт и замену лифтов в здании парламента.

Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий ряд ограничений из-за коронавируса в республике.

Поклонская устроила предвыборный переполох в Севастополе. В Севастополе случился предвыборный переполох: появилась информация, что экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская составит конкуренцию Михаилу Развожаеву на выборах губернатора.

Парламент Крыма купил иномарку почти за два миллиона рублей. В парламенте Крыма обзавелись новым автомобилем.