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Странности

Мэра Ялты съели всем коллективом

15:54 воскресенье, 31 мая 2020
Ялта

На день рождения главе администрации города Ивану Имгрунту преподнесли подарок с намеком.

Ирина Романец разместила фото торта, который подчиненные вручили шефу - на вершине горы с мечом в руке, явно стилизованный под сказочного персонажа изображен Иван Имгрунт. Рядом, как дрессированная собачка, трехглавый розовый змей.

Фото Романец сопроводила словами: «А какое сходство именинника с Георгием Победоносцем!», вероятно, во-первых, не зная, что святой был вначале возвеличен, потом гоним и в итоге обезглавлен, а во-вторых, проводя аналогии, госпожа Романец сильно льстила начальнику – никакого сходства между лубочным тортовым персонажем и чтимым великомученником явно нет и в помине.

Кто в итоге откусил тестовому Имгрунту голову автор поста не сообщила.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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