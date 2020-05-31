Странности
Мэра Ялты съели всем коллективом
На день рождения главе администрации города Ивану Имгрунту преподнесли подарок с намеком.
Ирина Романец разместила фото торта, который подчиненные вручили шефу - на вершине горы с мечом в руке, явно стилизованный под сказочного персонажа изображен Иван Имгрунт. Рядом, как дрессированная собачка, трехглавый розовый змей.
Фото Романец сопроводила словами: «А какое сходство именинника с Георгием Победоносцем!», вероятно, во-первых, не зная, что святой был вначале возвеличен, потом гоним и в итоге обезглавлен, а во-вторых, проводя аналогии, госпожа Романец сильно льстила начальнику – никакого сходства между лубочным тортовым персонажем и чтимым великомученником явно нет и в помине.
Кто в итоге откусил тестовому Имгрунту голову автор поста не сообщила.
В тексте использованы материалы: Аргументы недели
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