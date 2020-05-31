Крымские бизнесмены получили более 600 млн рублей финансовой помощи

Крымские предприниматели, которые попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, получили более 600 млн рублей в качестве безвозмездной финансовой помощи на выплаты своим работникам.

Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«По данным управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым, по состоянию на 29 мая подано 27 736 заявлений на выплату за апрель из расчета 12 130 рублей на каждого сотрудника. В качестве безвозмездной финансовой помощи представителям бизнеса из наиболее пострадавших отраслей уже выплачено более 600 миллионов рублей», – сообщила Кивико.

По ее словам, финансовую поддержку в виде удешевления кредитов и лизинга уже получили 11 предприятий на сумму 18,5 млн рублей. Всего в 2020 году на данный вид финансовой поддержки из бюджета Республики Крым предусмотрено более 181 млн рублей.

Ранее сообщалось, что крымская налоговая упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для индивидуальных предпринимателей. Предприниматели могут подать заявление без квалифицированной электронной подписи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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