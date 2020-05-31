Какой сегодня праздник 31 мая

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Сегодня, 31 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Сошествие Святого Духа или Пятидесятница

Пятидесятница (Pentecost) — важный христианский праздник, отмечаемый на 50-й день после праздника Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.

Этот праздник был одним из трех великих ветхозаветных праздников и отмечал принятие Синайского законодательства при пророке Моисее, когда за полторы тысячи лет до Рождества Христова у подножья Синайской горы еврейский народ, освобожденный из Египта, вступил в союз с Богом.

День химика

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День химика — профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.

День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях» и отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая. После распада СССР традиция отмечать его в этот день сохранилась в ряде стран постсоветского пространства.

День химика — праздник, объединяющий и профессионалов, и студентов, и аспирантов, и преподавателей, и выпускников всех поколений. Этот день отмечается всегда ярко и весело. Выпускники химических факультетов неизменно востребованы и в науке, и в промышленности, и в бизнесе.

Федот Овсяник

Народный праздник «Федот Овсяник» отмечается 31 мая (по старому стилю - 18 мая). В православном церковном календаре это день памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Другие названия праздника: «Овсяник», «Житник», «Семь дев». Овсяником Федота прозвали потому, что в его день пытались угадать по дубу каким будет урожай овса. Кроме дуба, героем дня был лен - его сеяли как раз на Семь дев. Так и говорили: «Сеют лен у семи Олен».

Также сегодня, 31 мая, отмечают такие праздники:

- Международный день близнецов

- День Киева

- Всемирный день блондинок (World Blondes Day)

- Всемирный день без табака (World No Tobacco Day)

- День российской адвокатуры

- День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов

- День работника культуры в Республике Карелия

- День дырок от бублика

- День рождения велосипедного спорта

- Всемирный день борьбы с неравенством

- День миндального печенья (National Macaroon Day) в США

- Фестиваль розы в Болгарии

- День защиты слуха (Save Your Hearing Day) в США

- День вооруженных сил Брунея

- День республики ЮАР

Сегодня именины празднуют: Петр, Феодотия, Давид, Павел, Клавдия, Федор, Лев, Федот, Анастасий, Юлиан, Мартиниан, Андрей, Исаакий, Евфрасия, Павлин, Денис, Семен, Христина, Изабелла, Ираклий, Александра, Матрона, Вахтисий, Венедим, Камилла, Текуса, Фаина, Юлия.

Что происходило 31 мая в прошлые годы

1223 - Прошла битва на реке Калке между русско-половецкими войсками и войсками Чингисхана окончившаяся поражением русско-половецких войск

1578 - Итальянский археолог Антонио Босио обнаружил в Риме древние христианские катакомбы.

1787 - В Англии организован первый в мире крикетный клуб.

1836 - В Англии запатентован гребной винт.

1850 - Отмена всеобщего избирательного права во Франции.

1868 - В окрестностях Парижа в парке Сен-Клу прошла первая велогонка.

1879 - В Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом

1884 - Американский врач, пропагандист вегетарианства Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

1889 - Уильям Барри Оуэн, главный управляющий «The Gramophone Company», купил у художника Фрэнсиса Барро рисунок его пса по кличке Ниппер, заплатив за рисунок 50 фунтов стерлингов. Изображение черно-белого фокстерьера, склонившего голову и слушающего доносящийся из граммофонной трубы голос хозяина, ныне знакомо каждому меломану.

1891 - Во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль. Строительство начиналось с восточного участка от Владивостока до станции Графской (ныне Лазо).

1918 - После распада Австро-Венгрии в Питтсбурге (США) объявлено о политическом союзе чехов и словаков, который привел к образованию в октябре того же года независимой Чехословацкой республики.

1941 - В Германии готический шрифт заменен на латинский.

1946 - Образовано самолетостроительное ОКБ О. К. Антонова.

1961 - Провозглашение независимости Южно-Африканской Республики от Великобритании.

1979 - Экспедиция «Комсомольской правды» на лыжах достигла Северного полюса.

1997 - Украинский парламент ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

2004 - Израильский верховный суд постановил, что иностранцы, принявшие иудаизм, имеют право получить израильское гражданство, однако окончательное решение остается за министром внутренних дел Авраамом Поразом. Согласно израильским законам, человек, у который, по крайней мере, хоть один дедушка или одна бабушкаевреи, может получить израильское гражданство.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 31 мая. Какие праздники будут завтра?

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