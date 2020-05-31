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Власть

Кабмин России снизил страховые взносы участникам СЭЗ в Крыму и Севастополе

11:38 воскресенье, 31 мая 2020

Правительство России одобрило снятие трехлетнего ограничения на получение пониженных тарифов страховых взносов для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым и Севастополе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. 

Отмечается, что пониженные тарифы в совокупном размере 7,6% с 1 января 2020 года будут действовать для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участников СЭЗ после 1 января 2018 года.

Также пониженные тарифы страховых взносов предлагается установить до окончания периода функционирования зоны.

Этот законопроект вносит изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса РФ. Он предусматривает снятие трехлетнего ограничения по сроку, в течение которого участники свободной экономической зоны в Республике Крым и городе Севастополе при регистрации могут применять пониженные тарифы страховых взносов.

В документе говорится, что принятие законопроекта позволит повысить привлекательность ведения предпринимательской деятельности в СЭЗ, а также привлечь дополнительные инвестиции в экономику Крыма и Севастополя.

Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе существует с 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом. Она предусматривает особый режим предпринимательской и иной деятельности, а также применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Ее срок функционирования 25 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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