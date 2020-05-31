Власть
Кабмин России снизил страховые взносы участникам СЭЗ в Крыму и Севастополе
Правительство России одобрило снятие трехлетнего ограничения на получение пониженных тарифов страховых взносов для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым и Севастополе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Отмечается, что пониженные тарифы в совокупном размере 7,6% с 1 января 2020 года будут действовать для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участников СЭЗ после 1 января 2018 года.
Также пониженные тарифы страховых взносов предлагается установить до окончания периода функционирования зоны.
Этот законопроект вносит изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса РФ. Он предусматривает снятие трехлетнего ограничения по сроку, в течение которого участники свободной экономической зоны в Республике Крым и городе Севастополе при регистрации могут применять пониженные тарифы страховых взносов.
В документе говорится, что принятие законопроекта позволит повысить привлекательность ведения предпринимательской деятельности в СЭЗ, а также привлечь дополнительные инвестиции в экономику Крыма и Севастополя.
Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе существует с 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом. Она предусматривает особый режим предпринимательской и иной деятельности, а также применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Ее срок функционирования 25 лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти России пообещали дать еще денег Крыму. Крыму и Севастополю в текущем году выделят дополнительно 4 млрд 18 млн рублей на реализацию Федеральной целевой программы, а саму ФЦП продлят до 2024 года.
Крымчанам одобрили более 60 процентов заявок на отсрочку по кредитам. Крымские заемщики направили в банки более пяти тысяч обращений на реструктуризацию долга по кредитам, одобрена большая часть заявок.
Парламент Крыма запретил кандидатам в депутаты иметь счета в украинских банках. Парламент Крыма запретил кандидатам в депутаты «иметь счета в иностранных банках».
Власти Крыма обещают пока «Массандру» не продавать. Власти Крыма пока не собираются отчуждать из государственной собственности винзавод «Массандра».
Вирус не отступает: в Крыму 10 новых зараженных COVID-19
За прошедшие сутки в Крыму подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
На границе с Крымом пропал украинский военный
Отсутствие военнослужащего на посту обнаружили утром 30 мая. По предварительной информации, его похитили.
Курортную сферу в Крыму запустят в три этапа
В Крыму порядка 40 средств размещения заявили о готовности с 15 июня начать работу в условиях ограничений из-за коронавируса.
Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий ряд ограничений из-за коронавируса в республике.
20 часов назад
В Севастополе движение по Камышовому шоссе ограничено до конца июля
Из-за реконструкции Камышового шоссе в Севастополе полноценное движение по нему закрыто до 30 июля, а полностью реконструкцию планируют завершить в начале сентября.