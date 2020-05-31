Хватит ли воды: сколько ее осталось в водохранилищах Крыма

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Пять водохранилищ Республики Крым к концу мая остаются наполненными на половину либо больше, чем на половину, четыре водохранилища – на треть или более чем на треть.

Об этом сообщили в Госкомитете водного хозяйства и мелиорации республики.

Наиболее наполненными к началу лета в Крыму остаются Изобильненское водохранилище, снабжающее Большую Алушту: в нем остается 7,87 миллиона кубометров воды (59% от проектного объема). На втором месте Аянское водохранилище, снабжающее часть Симферополя: оно сегодня наполнено на 2,272 миллиона кубометров, это 58% от проектного объема. На третьем месте Льговское водохранилище, которое благодаря восстановленному в 2018 году оборудованию насосной станции может функционировать полноценно. Сейчас в нем осталось 1,261 миллиона кубометров воды, 57% от проектного объема.

55% от проектного объема – около 600 тысяч кубометров – осталось в Кутузовском водохранилище, которое также снабжает водой Алуштинский регион. Замыкает пятерку обеспечивающее водой Большую Ялту Счастливенское водохранилище, в котором осталось более 5,8 миллиона кубометров воды (49% от проектного объема).

Среди водохранилищ, наполненных на треть и более, - Старокрымское, которое снабжает населенные пункты юго-восточного Крыма (43% от проектного объема), а также Балановское и Тайганское, которые обеспечивают водой частично Белогорский и Симферопольский районы и Восточный Крым (35% и 33% соответственно).

Меньше всего воды остается в самых крупных водохранилищах республики Партизанском (26% от проектного объема), Симферопольском (25%) и Белогорском (13%). Их совокупные запасы сегодня составляют около 20,942 миллионов кубометров – на 4,5 миллиона кубометров меньше, чем суммарная наполненность вышеперечисленных восьми водохранилищ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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