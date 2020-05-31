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Дипломаты заявили, что России пора «прекратить шараду» и вернуть Крым

18:04 воскресенье, 31 мая 2020
Дипломаты заявили, что России пора «прекратить шараду» и вернуть Крым

фото © Новости Крыма

Миссия США в ОБСЕ призвала Россию «прекратить шараду» и вернуть Украине Крым и контроль над Донбассом.

Об этом говорится в заявлении ее руководителя Джеймса Гилмора III, фрагмент которого приведен на странице дипмиссии в Twitter.

«Пришло время для России прекратить шараду, вернуть Украине полный контроль над Крымом и вывести войска и технику из восточной Украины», – говорится в заявлении.

По словам Гилмора, только в этом случае Россия «сможет вернуть себе место уважаемого члена сообщества наций». Дипломат полагает, что РФ должна стремиться к этому «ради лучшего будущего для собственных граждан».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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