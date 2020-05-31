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Власть

Часть Симферополя останется без света в первый день лета

09:14 воскресенье, 31 мая 2020
Симферополь

Несколько улиц и садовых товариществ Симферополя 1 июня отключат от энергоснабжения.

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с капитальным ремонтом.

«Электроэнергия 1 июня будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Зубцова, 2-10 (чет), 1-15 (нечет); ул. Ким, 2-8 (чет), 1/4а-25 (нечет); ул. Лавриненко, 2-8 (чет), 1-11 (нечет); ул. Ларионова, 2-22 (чет), 38, 1-13 (нечет); пер. Мареша, 1-11 (нечет); ул. Евпаторийское шоссе, 1-15 (нечет), 6/12, 8; ул. Хромченко, 1-6а; пер. Сторожевой, 2-12 (чет), 3/1, 3/4;ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет); ул. Краснодарская, 102-116 (чет), 57-69 (нечет); пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет); проезд Краснодарский, 93-97 (нечет); пер. Лиственный, 93-97 (нечет); пер. Розовый, 34-38 (чет), 23-31 (нечет); ул. Акъташ, 5; ул. Девлет Гирея, 1-31; ул. Фенерли, 2-48 (чет), 1-45 (нечет); ул. Вели Ибраимова, 1-47 (нечет); ул. Акъ-Къая, 69-73 (нечет)», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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