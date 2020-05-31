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Аксенов назвал возможную дату открытия «Артека»

08:10 воскресенье, 31 мая 2020
Ялта

Международный детский центр «Артек» может возобновить свою работу с 1 июля, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Власти Республики Крым формируют программу детского оздоровления. Уже сейчас существует договоренность с МДЦ «Артек» и федеральным центром о запуске детской здравницы с 1 июля», – написал Аксенов в социальных сетях.

В то же время, если в ближайшее время республика сможет выполнить требования Роспотребнадзора и начать реализацию программы, глава Крыма готов лично обратиться к министру просвещения и в Роспотребнадзор с просьбой открыть «Артек» с 15 июня.

«Так или иначе, до 5 июня все параметры этой программы должны быть сформированы и опубликованы», – отметило Аксенов.

Он добавил, что на рассмотрении в кабмине РФ находится обращение властей Крыма об исключении некоторых требований Роскомнадзора, которые содержатся в рекомендациях по работе санаторно-курортного комплекса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Детские оздоровительные учреждения Крыма внесут в специальный реестр. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей будет регулировать работу детских лагерей и пансионатов в Республике Крым, а сами организации всех форм собственности пересчитают и внесут в специальный реестр.

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