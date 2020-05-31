Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Роспотребнадзор сообщил о 10 новых случаях коронавируса в Крыму ● Коронавирус есть, а денег нет: из крымских обсерваторов начали увольняться сотрудники ● В Крыму за сутки выписали 12 человек с выздоровлением после COVID-19 ● Летние площадки кафе и ресторанов в Крыму заработают в первый день лета ● Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым
Аксенов назвал возможную дату открытия «Артека»
Международный детский центр «Артек» может возобновить свою работу с 1 июля, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Власти Республики Крым формируют программу детского оздоровления. Уже сейчас существует договоренность с МДЦ «Артек» и федеральным центром о запуске детской здравницы с 1 июля», – написал Аксенов в социальных сетях.
В то же время, если в ближайшее время республика сможет выполнить требования Роспотребнадзора и начать реализацию программы, глава Крыма готов лично обратиться к министру просвещения и в Роспотребнадзор с просьбой открыть «Артек» с 15 июня.
«Так или иначе, до 5 июня все параметры этой программы должны быть сформированы и опубликованы», – отметило Аксенов.
Он добавил, что на рассмотрении в кабмине РФ находится обращение властей Крыма об исключении некоторых требований Роскомнадзора, которые содержатся в рекомендациях по работе санаторно-курортного комплекса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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