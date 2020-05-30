Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам войны

Севастопольцам, который жили и работали на территории осажденного города в 1941-1942 годах, собираются присвоить статус ветерана войны. Законопроект об этом разработан правительством РФ.

Сейчас документ проходит обсуждение на официальном сайте для размещения проектов нормативно-правовых актов. «Вместе со статусом севастопольцы получат федеральные меры соцподдержки, в числе которых лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, ежемесячная денежная выплата в 3062 рубля, обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями. При наличии инвалидности им будут полагаться льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, право на ежегодную бесплатную диспансеризацию», - сообщает пресс-служба правительства города.

По данным правительства Севастополя, на данный момент в городе проживают всего 980 жителей осажденного города. Сегодня все они получают региональные меры социальной поддержки.

Как сообщалось ранее, с этой инициативой выступил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Ее поддержал президент России Владимир Путин в марте 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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