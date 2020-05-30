Власть
«Зауженные тротуары, торчащие люки»: ремонт улиц в Ялты затягивается
фото © crimea.gov.ru
Власти Ялты сообщают, что ремонт трех улиц в городе – Свердлова, Блюхера и Кирова – затягивается, в том числе из-за недочетов, которые должен исправить подрядчик.
Как сказано в сообщении пресс-службы администрации Ялты, акты о приемке ремонтных работ власти подпишут только тогда, когда будут устранены все замечания.
«Часть денег подрядчику выплатили по факту выполненных задач, остальную часть переведут только после устранения всех замечаний, а именно – зауженные тротуары, неправильно установленные опоры освещения, люки на проезжей части не вровень с асфальтом и т.д. И, конечно, после соответствующей проверки технадзором и положительного заключения со стороны данного ведомства. Необходимо, чтобы все было согласно контракту», – пояснил помощник главы администрации города Сейран Меметов.
По данным властей, капитальный ремонт улиц Свердлова, Кирова и Блюхера выполняет ООО «Альт-Эра». Сумма контракта, заключенного компанией согласно тендерной открытой документации, составила более 284 млн. рублей.
«Все работы давно уже должны были быть выполнены, однако по ряду причин – из-за ошибок в проектной документации, допущенных огрехов со стороны подрядчика, ограничительных мер, действовавших в строительной сфере определенный период времени в связи с угрозой распространения коронавируса – сроки сдачи объекта сдвинулись», – сказано в сообщении на сайте администрации Ялты.
Отмечается, что капитальный ремонт улиц планируют окончить в июне.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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«Зауженные тротуары, торчащие люки»: ремонт улиц в Ялты затягивается
Власти Ялты сообщают, что ремонт трех улиц в городе – Свердлова, Блюхера и Кирова – затягивается, в том числе из-за недочетов, которые должен исправить подрядчик.