Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь

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Движение по Ялтинской трассе в районе поселка Лозовое перекроют из-за монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

«В связи с монтажом пролетного строения на 664 км автомобильной дороги «Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта» с 23:00 часов 30 мая 2020 года по 5:30 часов 31 мая 2020 года будет прекращено движение всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что объезд участка будет обустроен по улице Учительская в поселке Лозовое.

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