Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.8
воздух +14
море +16

Власть

Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь

10:36 суббота, 30 мая 2020
Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь

фото © РИА Крым

Движение по Ялтинской трассе в районе поселка Лозовое перекроют из-за монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

 «В связи с монтажом пролетного строения на 664 км автомобильной дороги «Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта» с 23:00 часов 30 мая 2020 года по 5:30 часов 31 мая 2020 года будет прекращено движение всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что объезд участка будет обустроен по улице Учительская в поселке Лозовое.

Ранее сообщалось, что в Севастополе завершается масштабная реконструкция Камышового шоссе. Рабочее движение по нему должны запустить не позднее 30 июля, а полностью контракт будет завершен в начале сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России продлили срок действия истекших техосмотров. Удостоверения техосмотра транспортных средств, срок действия которых выходит в период с 1 апреля до 31 августа 2020 года, будет продлен автоматически на полгода.

Крымские парламентарии продлили льготный проезд для медработников до конца года. Действие права на льготный проезд для местных медработников, инициированное крымским правительством, продлено до конца текущего года.

Крымавтодор укрепил обочины дороги на плато Ай-Петри. Работы выполнили сотрудниками «Ялтинское ДЭУ» ГУП РК «Крымавтодор».

Почти сто новых севастопольских автобусов сломались и не выполняют рейсы. Закупленные для ГУП «Севэлектроавтотранс» почти сто новых автобусов не выходят на линии и остаются неисправными.

Власть
Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь

Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь

Движение по Ялтинской трассе в районе поселка Лозовое перекроют из-за монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще шесть случаев заражения коронавирусом

В Крыму еще шесть случаев заражения коронавирусом

За 29 мая на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Поклонская устроила предвыборный переполох в Севастополе

Поклонская устроила предвыборный переполох в Севастополе

В Севастополе случился предвыборный переполох: появилась информация, что экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская составит конкуренцию Михаилу Развожаеву на выборах губернатора.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации