Врач назвал главную опасность для курортного сезона

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Главное правило, которое необходимо будет соблюдать в тех регионах, которые решат проводить курортный сезон, - социальная дистанция.

Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Мы знаем, что для того, чтобы инфекция распространялась, самое главное – это контакт между людьми. Чем ближе контакт, особенно семейный, коллективный, тем больше вероятность возникновения инфекции, - пояснил Малышев. – Как только потеряем то, чего мы достигли сейчас, а именно возможность социального дистанцирования, тут же начнутся новые вспышки. Поэтому все время надо помнить о социальном дистанцировании и о том, что вирус передается от человека человеку».

По мнению врача, на данный момент Россия уже прошла пик заболеваемости, хотя пика как такового и не было.

«Все, для чего работала медицина, работали власти, было как раз направлено на то, чтобы этого пика не достичь. Да, мы вышли на «вершину холма», делали это специально, чтобы не было огромного количества заболевших. Чтобы не попасть в ту ситуацию, которая была в Италии. И нам это удалось. В настоящее время мы видим снижение заболеваемости, мы видим значительный запас койко-мест. Это говорит о том, что мы, в общем, с честью вышли из этой ситуации», - пояснил Малышев.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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