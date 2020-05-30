Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.8
воздух +15
море +16

Происшествия

Водитель разыскиваемого Интерполом автомобиля сбил полицейского в Ялте

12:30 суббота, 30 мая 2020
Ялта

Сотрудники госавтоинспекции задержали мужчину, который совершил наезд на полицейского при попытке скрыться.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, остановленный инспекторами автомобиль, находился в международном розыске.

«Для осуществления проверки водитель был приглашен в патрульный автомобиль. Однако мужчина в ответ попытался скрыться с места происшествия. При развороте транспортного средства он совершил наезд на инспектора ДПС, находящегося на проезжей части. Несмотря на попытку покинуть место происшествия, злоумышленник был задержан напарником травмированного полицейского», - говорится в сообщении.

Медицинский осмотр показал, что инспектору нанесены повреждения легкой степени. Пострадавший полицейский от госпитализации отказался. Составленные в отношении нарушителя материалы направлены в следственный орган, а автомобиль - на штрафплощадку.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел накануне вечером в Ялте. Полицейские остановили автомобиль Mercedes, которым управлял 43-летний житель Костромы. Правоохранители установили, что транспортное средство находится в международном розыске по линии Интерпола при проверке документов по базам данных.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок. Пятилетний ребенок погиб на пожаре, который произошел сегодня в Феодосии.

Под Ялтой автокран с отказавшими тормозами выехал на встречку. Тройное ДТП произошло на трассе Симферополь-Ялта: водитель автокрана, у которого отказали тормоза, чтобы не въехать в едущий перед ним троллейбус, выехал на встречную полосу.

Тройное ДТП в Симферополе: автомобиль откинуло на троллейбус, есть пострадавшие. В Симферополе на ул. Киевской в четверг произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

В Крыму БТР снес опору ЛЭП и скрылся. В селе Марьевка Ленинского района Крыма бронетранспортер врезался в опору линии электропередач и скрылся с места происшествия.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе опять не зарегистрировали новых случаев заражения

В Севастополе опять не зарегистрировали новых случаев заражения

За последние сутки в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь

Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь

Движение по Ялтинской трассе в районе поселка Лозовое перекроют из-за монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Власть
Власти России пообещали дать еще денег Крыму

Власти России пообещали дать еще денег Крыму

Крыму и Севастополю в текущем году выделят дополнительно 4 млрд 18 млн рублей на реализацию Федеральной целевой программы, а саму ФЦП продлят до 2024 года.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации