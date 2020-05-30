Водитель разыскиваемого Интерполом автомобиля сбил полицейского в Ялте

Сотрудники госавтоинспекции задержали мужчину, который совершил наезд на полицейского при попытке скрыться.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, остановленный инспекторами автомобиль, находился в международном розыске.

«Для осуществления проверки водитель был приглашен в патрульный автомобиль. Однако мужчина в ответ попытался скрыться с места происшествия. При развороте транспортного средства он совершил наезд на инспектора ДПС, находящегося на проезжей части. Несмотря на попытку покинуть место происшествия, злоумышленник был задержан напарником травмированного полицейского», - говорится в сообщении.

Медицинский осмотр показал, что инспектору нанесены повреждения легкой степени. Пострадавший полицейский от госпитализации отказался. Составленные в отношении нарушителя материалы направлены в следственный орган, а автомобиль - на штрафплощадку.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел накануне вечером в Ялте. Полицейские остановили автомобиль Mercedes, которым управлял 43-летний житель Костромы. Правоохранители установили, что транспортное средство находится в международном розыске по линии Интерпола при проверке документов по базам данных.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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