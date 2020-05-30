Власти России пообещали дать еще денег Крыму

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Крыму и Севастополю в текущем году выделят дополнительно 4 млрд 18 млн рублей на реализацию Федеральной целевой программы, а саму ФЦП продлят до 2024 года.

Проект соответствующего постановления подготовило Минэкономразвития РФ.

В ФЦП предлагается включить новые объекты и выделить финансирование на завершение ряда уже начатых.

В частности, в программу включается 19 объектов водоснабжения общей стоимостью 39 миллиардов 626 миллионов рублей (включая техническое оснащение регулирования подачи воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов со сбросом в Северо-Крымский канал – 3,787 млрд) и 15 объектов реконструкции прибрежных канализационно-очистных станций на сумму 26 миллиардов 516 миллионов для РК, а также строительство локальных очистных сооружений с глубоководным выпуском в районе Карантинной бухты и сетей ливневой канализации в районе Артбухты в Севастополе – на эти объекты выделяется более 5 миллиардов.

Большой раздел предусматривает повышение транспортной обеспеченности РК и Севастополя:

- строительство дороги Белогорск – Приветное (28,5 млрд рублей)

- строительство автообхода Симферополя (31,822 млрд)

- капремонт участка автодороги граница с Украиной – Ялта (10,5 млрд)

- капремонт автодороги Судак – Льговское (4, 536 млрд)

- ремонт автодороги Бахчисарай – Ялта (14 млрд)

- строительство развязки на въезде в Ялту в районе сквера Победы (4 млрд)

- строительство остановочной площадки на автодороге граница с Украиной – Ялта (100 млн)

- реконструкция развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе, Севастополь (2,5 млрд) строительство развязки на пересечении объездной дороги Симферополя (788,7 млн)

- реконструкция шоссе Героев Сталинграда в Керчи с подъездом к ж/д станции Керчь-Южная (1, 451 млрд)

- строительство съезда в дороги – подъезда к Крымскому мосту на шоссе Героев Сталинграда в Керчи (112 млн рублей)

- реконструкция путепровода на дороге Симферополь – Бахчисарай (300 млн)

- строительство развязки на автодороге Ялта – Севастополь – подъезд к селу Морозовка (1, 2 млрд).

Кроме того, программа предусматривает:

- определение состояния Ливадийского дворца (50 млн рублей)

- градостроительные и инвестиционные обоснования комплексной застройки Симферополя (99,95 млн рублей)

- обследование для реставрации комплекса сооружений дворца Александра Третьего и воссоздания ландшафта прилегающей территории на ЮБК (30 млн)

- приведение в порядок объектов культуры РК (855,13 млн)

- реконструкция и оснащение здания филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета, Севастополь (694 млн)

- строительство нового корпуса на 140 коек для горбольницы №4, Севастополь (3,175 млрд)

- газопровод от ГРС-3 до ГГРП на Северной стороне с переходом Севастопольской бухты 3, 548 млрд).

В тексте использованы материалы: Новый день

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