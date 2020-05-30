Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России за сутки выявили более 8000 случаев заражения коронавирусом ● В Крыму еще шесть случаев заражения коронавирусом ● Коронавирус в Севастополе: за неделю суд оштрафовал почти 40 человек ● «Коронавирусное лето»: что можно, а что нельзя с 1 июня в Севастополе ● В Евпатории сотрудники обсерватора увольняются после обращения к Путину
В Севастополе опять не зарегистрировали новых случаев заражения
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За последние сутки в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.
После выздоровления от COVID-19 выписаны четыре человека, сообщает пресс-служба правительства города.
Всего с начала года в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 161 человек. Выздоровело 129 человек, трое умерли.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 78 человек, в городской больнице №9 – 77. Под наблюдением по месту жительства – 612 человек.
В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано шесть новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 375 новых случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму еще шесть случаев заражения коронавирусом. За 29 мая на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
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