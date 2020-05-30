В Севастополе опять не зарегистрировали новых случаев заражения

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За последние сутки в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

После выздоровления от COVID-19 выписаны четыре человека, сообщает пресс-служба правительства города.

Всего с начала года в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 161 человек. Выздоровело 129 человек, трое умерли.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 78 человек, в городской больнице №9 – 77. Под наблюдением по месту жительства – 612 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано шесть новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 375 новых случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще шесть случаев заражения коронавирусом. За 29 мая на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

«Коронавирусное лето»: что можно, а что нельзя с 1 июня в Севастополе. В Крыму наступает самое необычное лето за последние годы – если в Севастополе, по словам властей, готовы принимать туристов, хоть и с огромным количеством ограничений, то будет ли туристический сезон в остальных городах полуострова, до сих пор точно неизвестно.

В Евпатории сотрудники обсерватора увольняются после обращения к Путину. Главная героиня видеообращения к президенту страны от имени сотрудников обсерватора в Евпатории – санитарка Светлана Анисимова – и несколько других сотрудников учреждения решили уволиться.

Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2364 человека. В Крыму под наблюдением врачей находится 2364 человека.