Власть
В Севастополе обещают построить парусную базу для детей
В Севастополе в бухте Казачья построят базу для парусного спорта.
Объект будет реализован по федеральной целевой программе, на эти цели от Министерства спорта РФ выделят субсидию в размере 348,5 миллионов рублей, из бюджета Севастополя – еще 3,5 миллионов.
Как сообщил начальник Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Сергей Резниченко на заседании правительства, предполагается, что субсидия на строительство будет выделена в 2022 году, а сейчас завершается процесс проектирования этого объекта.
«Парусный спорт у нас в городе является базовым. На сегодняшний день нет собственной базы с водной гладью, чтобы организовывать тренировочный процесс», - сказал Резниченко.
Тренировочную базу построят на территории спортивной школы олимпийского резерва №1, где сейчас тренируются юные яхтсмены. Также в центре Севастополя продолжает работать яхт-клуб ЦСКА, но он требует реконструкции.
Как сообщалось ранее, создать такую тренировочную базу для яхтсменов планировали еще в 2017 году, но тогда этим планам не суждено было сбыться.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольские спелеологи обнаружили новую пещеру на юге Крыма. Севастопольский клуб спелеологов обнаружил и вскрыл новую вертикальную пещеру глубиной 100 метров в горах на юге Крыма.
В Никитском саду расцвели высокорослые гибридные ирисы. В Никитском саду – пик цветения высокорослых гибридных ирисов, сообщает пресс-служба НБС.
Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади. В администрации Ялты сообщают, что город примет участие во всероссийском конкурсе «Создание комфортной среды для малых городов и исторических поселений» для получения денег на ремонт одной из городских площадей.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно. Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь
Движение по Ялтинской трассе в районе поселка Лозовое перекроют из-за монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса РК.
В Крыму еще шесть случаев заражения коронавирусом
За 29 мая на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю
Тракторы скосили поле маков в Кара-Кобинской долине, неподалеку от села Терновки.
26 мая
Крымские санатории возобновят работу с 15 июня
16 часов назад
Поклонская устроила предвыборный переполох в Севастополе
В Севастополе случился предвыборный переполох: появилась информация, что экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская составит конкуренцию Михаилу Развожаеву на выборах губернатора.