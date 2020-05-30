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В Севастополе обещают построить парусную базу для детей

В Севастополе в бухте Казачья построят базу для парусного спорта.

Объект будет реализован по федеральной целевой программе, на эти цели от Министерства спорта РФ выделят субсидию в размере 348,5 миллионов рублей, из бюджета Севастополя – еще 3,5 миллионов.

Как сообщил начальник Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Сергей Резниченко на заседании правительства, предполагается, что субсидия на строительство будет выделена в 2022 году, а сейчас завершается процесс проектирования этого объекта.

«Парусный спорт у нас в городе является базовым. На сегодняшний день нет собственной базы с водной гладью, чтобы организовывать тренировочный процесс», - сказал Резниченко.

Тренировочную базу построят на территории спортивной школы олимпийского резерва №1, где сейчас тренируются юные яхтсмены. Также в центре Севастополя продолжает работать яхт-клуб ЦСКА, но он требует реконструкции.

Как сообщалось ранее, создать такую тренировочную базу для яхтсменов планировали еще в 2017 году, но тогда этим планам не суждено было сбыться.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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