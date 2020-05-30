В России за сутки выявили более 8000 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 8952 случаев заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 396 575 случаев COVID-19.

Отмечается, что в 3747 случаях (41,9%) заболевшие не имели симптомов.

Всего за сутки с выздоровлением выписаны 8 212 человек, а с начала пандемии от COVID-19 вылечились 167 469 человек.

От коронавируса за сутки в стране погиб 181 человек, за все время скончались 4555 пациентов.

В Крыму за последние сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 375 случаев COVID-19, 229 человек уже выздоровели.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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