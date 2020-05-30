Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще шесть случаев заражения коронавирусом ● Коронавирус в Севастополе: за неделю суд оштрафовал почти 40 человек ● «Коронавирусное лето»: что можно, а что нельзя с 1 июня в Севастополе ● В Евпатории сотрудники обсерватора увольняются после обращения к Путину ● Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2364 человека
В России за сутки выявили более 8000 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 8952 случаев заражения коронавирусом.
Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 396 575 случаев COVID-19.
Отмечается, что в 3747 случаях (41,9%) заболевшие не имели симптомов.
Всего за сутки с выздоровлением выписаны 8 212 человек, а с начала пандемии от COVID-19 вылечились 167 469 человек.
От коронавируса за сутки в стране погиб 181 человек, за все время скончались 4555 пациентов.
В Крыму за последние сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 375 случаев COVID-19, 229 человек уже выздоровели.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Евпатории сотрудники обсерватора увольняются после обращения к Путину. Главная героиня видеообращения к президенту страны от имени сотрудников обсерватора в Евпатории – санитарка Светлана Анисимова – и несколько других сотрудников учреждения решили уволиться.
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