В парламенте Крыма потратят 23 млн на замену лифтов

Государственный совет Крыма потратит чуть более 23 млн руб на капремонт и замену лифтов в здании парламента.

Подрядчиком работ стала компания «Мосрегионлифт».

«Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт (замена) лифтов в здании Государственного Совета Республики Крым по ул. К. Маркса, 18 в Симферополе» (пассажирские лифты №2, №3, №5, №6). Результат определения поставщика – общество с ограниченной ответственностью «Мосрегионлифт» – победитель. Предложение участника – 23,045 млн рублей», – указано в материалах закупки.

Срок выполнения работ – 24 рабочих недели с момента подписания контракта.

В прошлом году ко второму созыву Государственный совет Крыма обновил фасад здания, были очищены практически две тысячи квадратных метров стен. Центральный вход украсили золотым двуглавым орлом 2,3 на 2,5 метра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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