Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.8
воздух +17
море +16

Власть

В парламенте Крыма потратят 23 млн на замену лифтов

16:41 суббота, 30 мая 2020

Государственный совет Крыма потратит чуть более 23 млн руб на капремонт и замену лифтов в здании парламента.

Подрядчиком работ стала компания «Мосрегионлифт».

«Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт (замена) лифтов в здании Государственного Совета Республики Крым по ул. К. Маркса, 18 в Симферополе» (пассажирские лифты №2, №3, №5, №6). Результат определения поставщика – общество с ограниченной ответственностью «Мосрегионлифт» – победитель. Предложение участника – 23,045 млн рублей», – указано в материалах закупки.

Срок выполнения работ – 24 рабочих недели с момента подписания контракта.

В прошлом году ко второму созыву Государственный совет Крыма обновил фасад здания, были очищены практически две тысячи квадратных метров стен. Центральный вход украсили золотым двуглавым орлом 2,3 на 2,5 метра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонская устроила предвыборный переполох в Севастополе. В Севастополе случился предвыборный переполох: появилась информация, что экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская составит конкуренцию Михаилу Развожаеву на выборах губернатора.

Парламент Крыма купил иномарку почти за два миллиона рублей. В парламенте Крыма обзавелись новым автомобилем.

Газета Le Monde исправила карту с Крымом. Французская газета Le Monde исправила интерактивную карту с Крымом в материале о распространении коронавирусной инфекции в мире.

В Севастополе возобновляется спор между Минобороны РФ и администрацией города. В суде возобновляется спор между Министерством обороны РФ и администрацией Севастополя из-за пляжа «Толстяк».

Коронавирус в Крыму
Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым

Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий ряд ограничений из-за коронавируса в республике.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе опять не зарегистрировали новых случаев заражения

В Севастополе опять не зарегистрировали новых случаев заражения

За последние сутки в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

Власть
Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь

Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь

Движение по Ялтинской трассе в районе поселка Лозовое перекроют из-за монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Курортный сезон
Минкурортов Крыма и отельеры обсудят подготовку гостиниц к сезону

Минкурортов Крыма и отельеры обсудят подготовку гостиниц к сезону

Минкурортов приглашает крымских отельеров на онлайн-конференцию «Сезон 2020», которая состоится 3 июня с 10.00 до 16.00.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации