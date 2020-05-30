Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Летние площадки кафе и ресторанов в Крыму заработают в первый день лета ● Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым ● Врач назвал главную опасность для курортного сезона ● В Севастополе опять не зарегистрировали новых случаев заражения ● В России за сутки выявили более 8000 случаев заражения коронавирусом
В Крыму за сутки выписали 12 человек с выздоровлением после COVID-19
Крымские медики выписали за истекшие сутки 12 пациентов с выздоровлением после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 229 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Выздоровевших за весь период – 229 человек», – сообщил он.
29 мая сообщалось, что с выздоровлением из больниц выписаны 217 пациентов, переболевших коронавирусом.
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 375 случаев COVID-19, 11 человек скончались.
С 18 мая на территории республики прекратил действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию, но введен обязательный масочный режим в общественных местах. Закрытыми остаются объекты размещения и заведения общественного питания. Власти Крыма обратились к федеральным властям с просьбой смягчить санитарные требования в курортной сфере.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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