В Крыму за сутки выписали 12 человек с выздоровлением после COVID-19

Крымские медики выписали за истекшие сутки 12 пациентов с выздоровлением после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 229 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Выздоровевших за весь период – 229 человек», – сообщил он.

29 мая сообщалось, что с выздоровлением из больниц выписаны 217 пациентов, переболевших коронавирусом.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 375 случаев COVID-19, 11 человек скончались.

С 18 мая на территории республики прекратил действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию, но введен обязательный масочный режим в общественных местах. Закрытыми остаются объекты размещения и заведения общественного питания. Власти Крыма обратились к федеральным властям с просьбой смягчить санитарные требования в курортной сфере.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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