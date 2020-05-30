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Происшествия

В Крыму силовики нашли тепличные наркоплантации

08:26 суббота, 30 мая 2020
Саки

В Сакском районе у местного жителя во дворе нашли почти сотню кустов конопли, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, тепличные плантации конопли полицейские нашли у 38-летнего селянина в рамках мероприятий по снижению наркоприступности в регионе.  

Найденные 97 кустов конопли изъяли и отправили на исследование. Экспертиза подтвердила, что они являются наркосодержащими растениями.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа размером в 300 тыс. рублей  до двух лет лишения свободы.

Ранее в Симферополе у 56-летнего местного жителя во время обыска нашли несколько видов запрещенных веществ: амфетамин, метамфетами и редкий синтетический наркотик гамма-бутиролактон, а также печенья, в составе которых нашли коноплю.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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