Происшествия
В Крыму силовики нашли тепличные наркоплантации
В Сакском районе у местного жителя во дворе нашли почти сотню кустов конопли, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как рассказали в ведомстве, тепличные плантации конопли полицейские нашли у 38-летнего селянина в рамках мероприятий по снижению наркоприступности в регионе.
Найденные 97 кустов конопли изъяли и отправили на исследование. Экспертиза подтвердила, что они являются наркосодержащими растениями.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа размером в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы.
Ранее в Симферополе у 56-летнего местного жителя во время обыска нашли несколько видов запрещенных веществ: амфетамин, метамфетами и редкий синтетический наркотик гамма-бутиролактон, а также печенья, в составе которых нашли коноплю.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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