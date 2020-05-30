В Крыму полицейский пес вычислил грабителя

В Армянске сотрудники полиции благодаря помощи служебной собаки раскрыли преступление, связанное с покушением на кражу из продовольственного магазина.

Стражи порядка установили, что ночью злоумышленник, выдавив стекло у металлопластикового окна, проник в торговый зал, где попытался завладеть деньгами. Однако, как выяснилось, наличных в магазине не оказалось. Пришедшие утром продавцы увидели, что воришка перевернул в зале всю торговую мебель, разбросал товар.

Обратившись в дежурную часть полиции, работники торговой точки сообщили, что намеренно не оставляют в магазине ничего ценного, однако сумма ущерба, нанесенного варварским вторжением неизвестного, существенна. Объемы похищенного товара и стоимость сломанного имущества еще предстоит определить в ходе инвентаризации.

Для участия в осмотре места происшествия был привлечен инспектор-кинолог межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» прапорщик полиции Иван Лешко со своим мохнатым помощником — немецкой овчаркой по кличке Ильхан.

Благодаря профессиональным действиям напарников «по горячим следам» был отработан путь отхода преступника. Собака прошла по следу около 1700 метров и привела сотрудников полиции к одному из домов на улице Гайдара в центре Армянска. В окрестностях двора, который показал служебный пес Ильхан, оперативниками был задержан подозреваемый.

Злоумышленником оказался 42-летний безработный местный житель. В настоящее время он оформил явку с повинной.

Сотрудниками ОМВД России по городу Армянску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам ст. 30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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